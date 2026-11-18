Материнский капитал в 2027 году впервые превысит 1 млн рублей. Речь об этом шла на расширенной встрече с членами комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Глава минтруда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что с 1 февраля размер материнского капитала проиндексируют до 1 млн 28,7 тысячи (+65,5 тысячи руб.) на второго ребенка, если у семьи нет маткапитала на первенца, и до 778,5 тысячи рублей (+49,6 тысячи руб.) на первого ребенка. Также до 30,4 тысячи вырастет единовременное пособие при рождении ребенка.

Отметим, что по поручению президента материнский капитал ежегодно индексируется 1 февраля по уровню фактической инфляции за минувший год. Прогнозируется, что она составит 6,8%.

Сейчас маткапитал на первого малыша составляет 737 205 рублей, 974 189 рублей – на второго, если на первого не получали, или 237 тысяч, если получали.