В Башкирии предприниматели, юристы, адвокаты, нотариусы, бухгалтеры, представители государственных и общественных организаций, науки и общественные деятели могут участвовать в IV Республиканской общественной премии «Защитник бизнеса-2026».
Победителей выберут в нескольких номинациях: «Эксперт года для бизнеса», «Общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей», «Адвокат года для бизнеса», «Бухгалтер для бизнеса», «Нотариус для бизнеса», «Лучшее научное исследование в сфере предпринимательского права», «Эксперт в сфере международных отношений».
– Одна из целей общественной премии – показать бизнесу лучших экспертов и продемонстрировать те правовые практики, которые стоят за ними, – прокомментировала бизнес-обмудсмен Башкирии Ирина Абрамова.
Впервые премия была проведена в 2023 году. Денежные призы здесь не предусмотрены — награда носит имиджевый и статусный характер. Лауреаты получат памятную статуэтку, диплом и информационную поддержку от организаторов.
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