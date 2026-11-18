В Башкирии предприниматели, юристы, адвокаты, нотариусы, бухгалтеры, представители государственных и общественных организаций, науки и общественные деятели могут участвовать в IV Республиканской общественной премии «Защитник бизнеса-2026».

Победителей выберут в нескольких номинациях: «Эксперт года для бизнеса», «Общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей», «Адвокат года для бизнеса», «Бухгалтер для бизнеса», «Нотариус для бизнеса», «Лучшее научное исследование в сфере предпринимательского права», «Эксперт в сфере международных отношений».

– Одна из целей общественной премии – показать бизнесу лучших экспертов и продемонстрировать те правовые практики, которые стоят за ними, – прокомментировала бизнес-обмудсмен Башкирии Ирина Абрамова.