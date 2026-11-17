В Башкирии стартовала образовательная программа для предпринимателей по подготовке грантовых заявок. В ней принимают участие более 50 человек. Обучение проводится в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает пресс-служба правительства РБ.
«Для реализации проектов в сфере культуры, туризма и образования действуют грантовые конкурсы, позволяющие привлекать дополнительное финансирование. Наша задача помочь предпринимателям превратить идеи в реальные проекты и научить их грамотно составлять заявки», – отметила заместитель министра предпринимательства и туризма РБ Гузель Науширванова.
Образовательная программа включает полный цикл подготовки – от определения целевой аудитории до формирования бюджета и конкурсной документации. Учитывая разный уровень участников, предусмотрены индивидуальные консультации для детальной проработки каждого проекта. Первая очная встреча прошла 10 ноября в уфимском молодежном пространстве «Йэшлек». Участники прошли входную диагностику и обсудили возможные направления будущих проектов.
До 8 декабря предприниматели будут осваивать грантовые конкурсы России на онлайн-занятиях и готовить заявки по выбранным направлениям. Финалом станет защита проектов 10 декабря.
Ранее в Башкирии увеличили размер государственных премий в сфере науки и техники.
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