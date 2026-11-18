В Башкирии в октябре банки выдали примерно на 200 автокредитов больше, чем в сентябре, при этом общий объём выданных средств на 730 млн руб. больше, чем в предыдущем месяце. Итого, по данным Кредитбюро, это почти 4,5 тыс. автокредитов средним чеком 1,55 млн руб. (общий объём 6,96 млрд руб.). Такого высокого среднего чека в регионе ещё не было.

Таким образом, предположение экспертов о значительном снижении рынка в октябре не сработало в республике. Прогноз был обоснован исчерпанием льготных лимитов и вступлением в силу более строгих условий выдачи.

Средняя полная стоимость кредита на покупку нового автомобиля в октябре составила 11,09%, с пробегом — 18,47%. В сентябре — 12,73% и 18,67% соответственно.