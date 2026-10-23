В Башкирии автокредитование держится «на плаву»

Жители Башкирии получили в сентябре более 4,3 тыс. автокредитов — на 4% (или 196 договоров) меньше, чем в «бодром» августе. При этом средний чек займа вырос с 1,43 млн до 1,6 млн руб. Средний срок держится на уровне немногим более 6 лет (75 мес.), по данным Объединённого кредитного бюро.

Средняя ПСК почти равна показателю годовой давности – 17,3% (17,1% в сентябре 2025).

Для сравнения: в сентябре 2024 года в регионе выдали более 5 тыс. автокредитов при средней ПСК 22,6%.

В Башкирии рынок автокредитования остаётся гораздо более крупным, чем у соседей: в Свердловской области выдано 3,5 тыс. автокредитов, в Челябинской — 3,1 тыс., Пермский край — 2,6 тыс., Оренбуржье — менее 2 тыс.

С октября эксперты ожидают существенное снижение динамики — вступили в силу более строгие правила регулятора, ограничивающие выдачу автокредитов заёмщикам с рисками. Кроме того, к октябрю лимиты льготного автокредитования и лизинга на этот год исчерпались и теперь приостановлены. Даже если дистрибьюторы и автосалоны запустят собственное субсидирование, полностью компенсировать госпрограммы они вряд ли смогут, полагают аналитики ОКБ.