На полях Российского промышленного форума в Уфе премьер-министр правительства Башкортостана Александр Шельдяев по видеосвязи дал старт работе двух производственных площадок: завода высокоточных токарных автоматов «Горизонт» в Бирске и нового комплекса по выпуску теплоизоляционных материалов «Тепофол Уфа».

Как сообщили в пресс-службе правительства, первым в ходе телемоста представили расширенное производство предприятия Дмитрия Зырянова. В Бирске выпускают токарно-фрезерные автоматы с числовым программным управлением «Горизонт Б3». Станки предназначены для массового изготовления высокоточных металлических деталей, в том числе для машиностроения, приборостроения и производства медицинских инструментов.

– Мы начинали с небольшой мастерской и в течение 13 лет наращивали объёмы, строили новые цеха. Это позволило увеличить выпуск высокоточных станков и поднять производство на новый качественный уровень. Мы являемся единственным производителем оборудования такого класса в России, – рассказал руководитель предприятия Дмитрий Зырянов.

При поддержке республики производителю предоставили без торгов земельный участок площадью 3 га. На нём построен новый цех. Компания планирует довести локализацию выпуска станков до 85% и оформляет льготный заём регионального Фонда развития промышленности для закупки оборудования.

Также в режиме телемоста запустили производственный комплекс «Тепофол Уфа». Здесь будут выпускать материалы из вспененного полиэтилена для тепло- и звукоизоляции зданий и промышленных объектов. Компания развивает собственные технологии, включая запатентованное замковое соединение утеплителя.

– Открытие завода в Уфе позволит сократить сроки поставок для Башкортостана, Урала, Поволжья и соседних регионов. На первом этапе штат предприятия составит 50–60 сотрудников, а после увеличения мощностей вырастет до 200 человек, – сообщил руководитель компании «Тепофол» Карапет Тер-Закарян.

В 2025–2026 годах в площадку вложили 250 млн рублей. Приобретено оборудование для четырёх производственных линий. Общий планируемый объём инвестиций в проект составляет 535 млн рублей. Во время церемонии на предприятии запустили выпуск первого рулона продукции.

– Уже несколько лет мы открываем новые предприятия в рамках промышленного форума. Сегодня ещё два производства: одно модернизируем, второе открываем. До конца года у нас будет ещё два больших открытия. А следующей весной в Башкортостане пройдёт Координационный совет по промышленности. Будем готовиться, показывать то, что мы сегодня имеем и делаем, работать большой командой, – отметил Александр Шельдяев.

Российский промышленный форум проходит 18 ноября 2026 года в Уфе. Он объединяет выставки «Машиностроение», «Металлообработка» и «Инновационный потенциал Уфы». В мероприятиях участвуют представители промышленности, бизнеса, науки и органов власти из 25 регионов России. Деловая программа включает 30 мероприятий.