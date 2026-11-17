В Башкирии в январе – сентябре выявлено десять нелегальных кредиторов, сообщили в Нацбанке РБ. В основном они работали под вывесками кредитных потребительских кооперативов и ломбардов. В целом по стране обнаружено 1,4 тыс. «чёрных» кредиторов — почти вдвое больше, чем за девять месяцев 2025 года.

Рост связан прежде всего с тем, что теперь в статистике учитываются нелегальные займы под залог недвижимости. Эти факты выявляются по данным Росреестра. Кредиторы, выдающие такие займы, при просрочке сразу идут в суд, чтобы забрать жилье. Далее его на аукционе по заниженной стоимости выкупают связанные с займодавцем лица.

«Обращаясь к нелегальным кредиторам, люди рискуют потерять заложенное имущество или переплатить за пользование заёмными средствами. Кроме того, черные кредиторы могут использовать неправомерные методы взыскания долга и передавать третьим лицам персональные данные клиентов», — отметил замуправляющего Нацбанка РБ Наиль Габидуллин.

Регулятор напомнил: прежде чем связываться с финансовой организацией, нужно проверить её легальность (1, 2, 3).