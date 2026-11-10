В Башкирии уменьшилось количество поддельных денег

В Башкирии в январе–сентябре обнаружили 26 поддельных банкнот — в 1,5 раза меньше, чем за 9 месяцев 2025-го (43). Это 23 пятитысячные и три тысячные банкноты, сообщили в Нацбанке РБ. Для сравнения: в 2021 году в регионе обнаружили 622 фальшивки.

– В последние годы количество выявленных фальшивок в республике и в целом по стране держится на минимальном уровне. Во многом это связано с ростом доли безналичных расчетов и совершенствованием защитного комплекса банкнот, ­– прокомментировала заместитель управляющего башкирским отделением ЦБ Лилия Якупова.

Однако, советуют эксперты, терять бдительность не стоит и крупные купюры лучше всегда проверять на подлинность. Если что-то вызывает подозрение, надо отнести банкноты в любой банк на бесплатную экспертизу. Изучить защитные признаки бумажных денег можно здесь.