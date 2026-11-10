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10:04 (UTC+5), 10 Ноября 2026

В Башкирии уменьшилось количество поддельных денег

За девять месяцев их выявлено в полтора раза меньше, чем в прошлом году.

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Андрей Старостин Башинформ
Фото: Андрей Старостин | Башинформ
Элина Ахметова

В Башкирии в январе–сентябре обнаружили 26 поддельных банкнот — в 1,5 раза меньше, чем за 9 месяцев 2025-го (43). Это 23 пятитысячные и три тысячные банкноты, сообщили в Нацбанке РБ. Для сравнения: в 2021 году в регионе обнаружили 622 фальшивки.

– В последние годы количество выявленных фальшивок в республике и в целом по стране держится на минимальном уровне. Во многом это связано с ростом доли безналичных расчетов и совершенствованием защитного комплекса банкнот, ­– прокомментировала заместитель управляющего башкирским отделением ЦБ Лилия Якупова.

Однако, советуют эксперты, терять бдительность не стоит и крупные купюры лучше всегда проверять на подлинность. Если что-то вызывает подозрение, надо отнести банкноты в любой банк на бесплатную экспертизу. Изучить защитные признаки бумажных денег можно здесь.

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