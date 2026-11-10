В Башкирии уменьшилось количество поддельных денег

В Башкирии в январе–сентябре обнаружили 26 поддельных банкнот — в 1,5 раза меньше, чем за 9 месяцев 2025-го (43). Это 23 пятитысячные и три тысячные банкноты, сообщили в Нацбанке РБ. Для сравнения: в 2021 году в регионе обнаружили 622 фальшивки.
– В последние годы количество выявленных фальшивок в республике и в целом по стране держится на минимальном уровне. Во многом это связано с ростом доли безналичных расчетов и совершенствованием защитного комплекса банкнот, – прокомментировала заместитель управляющего башкирским отделением ЦБ Лилия Якупова.
Однако, советуют эксперты, терять бдительность не стоит и крупные купюры лучше всегда проверять на подлинность. Если что-то вызывает подозрение, надо отнести банкноты в любой банк на бесплатную экспертизу. Изучить защитные признаки бумажных денег можно здесь.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.