С 2025 года ФНС усилила контроль за применением контрольно-кассовой техники в торговле и сфере услуг. По информации башкирского управления, в текущем году проведено 4,3 тыс. проверок, и нарушения выявлялись каждый раз. Таковыми считаются отсутствие чеков в течение более 60 дней, злоупотребление коррекцией (если больше 30% от всех чеков за месяц), высокая доля возвратов (более 30% чеков «Возврат прихода» за месяц).
Под особым надзором — рынки и торговые площадки. По итогам мероприятий к ответственности привлечены 139 хозяйствующих субъектов, в их числе Дёмская оптовая база, ТЦ «Меркурий», сообщили в УФНС.
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