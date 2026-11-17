С 2025 года ФНС усилила контроль за применением контрольно-кассовой техники в торговле и сфере услуг. По информации башкирского управления, в текущем году проведено 4,3 тыс. проверок, и нарушения выявлялись каждый раз. Таковыми считаются отсутствие чеков в течение более 60 дней, злоупотребление коррекцией (если больше 30% от всех чеков за месяц), высокая доля возвратов (более 30% чеков «Возврат прихода» за месяц).

Под особым надзором — рынки и торговые площадки. По итогам мероприятий к ответственности привлечены 139 хозяйствующих субъектов, в их числе Дёмская оптовая база, ТЦ «Меркурий», сообщили в УФНС.