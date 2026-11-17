Это на 100 млн рублей больше, чем в январе – октябре прошлого года, сообщили в министерстве сельского хозяйства РБ и добавили, что техническая модернизация АПК ведётся в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

«В структуре приобретённой техники — 207 тракторов различного тягового класса, 214 зерноуборочных и 15 самоходных кормоуборочных комбайнов, 88 самоходных опрыскивателей, а также более 350 почвообрабатывающих и посевных машин и другой техники», — уточнил вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов и отметил, что большой вклад в техническую модернизацию вносит сотрудничество с госкомпанией «Росагролизинг».



Так, в этом году по программам компании башкирскими аграриями закуплено 1272 единицы техники на 9 млрд рублей — это более чем в два раза выше результата 2025 года, когда по льготным программам в регионе было поставлено 537 единиц на 3,8 млрд рублей. Всего по различным видам лизинга в 2025 году аграрии республики получили техники на 4,4 млрд рублей.

Как ранее сообщил Башинформ, Башкирия занимает сегодня первое место среди регионов по объемам поставок через «Росагролизинг». Напомним, эта госкомпания поставляет в Башкирию технику с 2002 года.