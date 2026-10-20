Аграрии Башкирии закупили сельхозтехнику на рекордную сумму

В министерстве сельского хозяйства Башкирии подвели промежуточные итоги по закупке аграриями сельскохозяйственной техники.

Аграрии Башкирии за девять месяцев этого года купили 2089 единиц техники на общую сумму 13,1 млрд рублей. Это на 3,9 млрд рублей больше, чем за январь – сентябрь 2025 года.

«В структуре приобретенной техники — 188 тракторов различного тягового класса, 206 зерноуборочных и 13 самоходных кормоуборочных комбайнов, 88 самоходных опрыскивателей, а также более 225 почвообрабатывающих и посевных машин и другой техники», — перечислил вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

Как отметили в минсельхозе Башкирии, большую помощь в закупке новой техники оказывает госкомпания «Росагролизинг». В 2026 году по ее программам башкирскими аграриями приобретено 1183 единицы техники на 8,9 млрд рублей. Башкирия занимает сегодня первое место среди регионов по объемам поставок через «Росагролизинг».

Напомним, госкомпания «Росагролизинг» поставляет в Башкирию технику с 2002 года. Суммарный объем инвестиций «Росагролизинга» в техническую модернизацию хозяйств региона за это время превысил 40 млрд рублей. Это почти 6,7 тысячи единиц различной сельхозтехники.