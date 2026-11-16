Как сообщили на конференции «Молочный практикум: повышение эффективности в животноводстве» в Москве, в некоторых регионах России отмечается «достаточно серьезное увеличение объемов» производства молока в сельскохозяйственных предприятиях.

«Всего за 9 месяцев года прирост разного уровня мы фиксируем в 46 регионах. Лидерами являются Республика Татарстан, которая добавила 67 тысяч тонн молока, Удмуртия — 45 тысяч тонн, Башкортостан — 43 тысячи тонн, Воронежская область — 40 тысяч тонн, Тверская область — 34 тысячи тонн. Эти регионы дали дополнительно полмиллиона тонн молока — очень серьезный результат», — прокомментировал замминистра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.

На сегодняшний день молочное скотоводство является ведущей отраслью агропромышленного комплекса Башкортостана. Как сообщил на конференции в Москве замминистра сельского хозяйства РБ Фарит Валитов, устойчивый рост производства молока в республике обеспечен целенаправленной работой по привлечению инвестиций. За 2018–2025 годы в молочном скотоводстве реализовано 26 инвестпроектов на 28 млрд рублей. Эти новые и современные фермы сегодня производят 49% всего регионального товарного молока.

«Среди регионов России Башкортостан занимает второе место по поголовью коров и третье место по производству молока. Самообеспеченность региона по молоку достигла 122%», — подчеркнул Фарит Валитов и добавил, что рост производства молока соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Ранее был назван самый дешевый город Башкирии по ценам на молоко.