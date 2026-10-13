Назван самый дешевый город Башкирии по ценам на молоко

По данным Башстата, в сентябре 2026 года стоимость одного литра пастеризованного молока 2,5-3,2 процента жирности снизилась в среднем по республике до 88,45 рубля. В августе цены на молоко были выше и достигали 87,91 рубля за литр.
При этом дешевле всего в сентябре пастеризованное молоко обходилось жителям Нефтекамска - в среднем, 84,15 рубля за литр. В Стерлитамаке, по данным выборочного мониторинга статистиков, оно стоило в среднем 86,15 рубля за литр, в Сибае – 86,85 рубля, в Уфе еще дороже – 89,98 рубля.
Как ранее сообщал Башинформ, посетителями 14-го по счету семейного фестиваля «Молочная страна» в Уфе, состоявшегося в этом году 29 августа, стали около 87 тысяч человек.
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