В России маткапитал превысит 1 млн рублей

Материнский капитал на второго ребенка с февраля 2027 года впервые за все время действия программы превысит 1 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеоноры Кавшар.
По ее словам, больше четырех десятков видов социальных выплат проиндексируют в феврале 2027 года на 6,8%.
«Среди них — материнский семейный капитал. С 1 февраля следующего года выплата на первого ребенка увеличится по сравнению с 2026 годом на 49,5 тыс. и составит 778 тыс. 488,59 рубля. А сумма на второго ребенка в следующем году увеличится до 1 млн 028 тыс. 743,71 рубля, впервые за время действия программы превысив 1 млн рублей», — заявила депутат.
Средства на исполнение всех социальных обязательств и гарантий на следующий год заложены в проектах бюджета РФ и бюджета Соцфонда на 2027 год и плановый период, пояснила Элеонора Кавшар.
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