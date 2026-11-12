В райцентре Башкирии построят школу искусств

Глава минстроя Башкирии в своих соцсетях показал ход строительства нового здания школы искусств в Верхних Кигах. Оно возводится в рамках нацпроекта «Семья».

«На сегодняшний день строители заняты кирпичной кладкой третьего этажа и уже приступили к электромонтажу на нижних. Строительная готовность составляет 38%. Этот объект для нас особенно важен. Учащимся и преподавателям больше не придётся ютиться в арендованных помещениях Дома культуры. В здании школы будут два просторных зала для хореографии, студия звукозаписи и библиотека, и даже собственная скульптурная мастерская с печью для обжига. Уверен, что это место станет центром притяжения талантов для всей округи», – прокомментировал Павел Сафонов.

Площадь помещений будущей школы 2,6 тыс. кв. метров, она рассчитана на 100 посещений в смену. Завершение строительства планируется к концу 2027 года.

По данным госзакупок, стоимость госконтракта на строительство составила 215,5 млн руб. Для школы уже закуплено звуковое и световое оборудование.

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