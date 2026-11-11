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22:03 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Главу Башкирии попросили помочь с ремонтом спортшколы по шашкам в Ишимбае

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Элина Ахметова

 ходе Прямой линии с Главой Башкирии в эфир вышли представители Ишимбайской спортивной школы по шашкам. В ней у 10 тренеров занимаются больше 200 учащихся, в том числе с нарушением зрения. Директор Джалиль Сакаев рассказал, что более 20 лет школа работает в здании бывшего ЗАГСа на первом этаже жилого дома, помещению требуется капитальный ремонт. Руководитель спортшколы попросил Радия Хабирова помочь с решением этого вопроса.

Глава Башкирии передал большой привет землякам и поручил главе муниципалитета подготовить смету: «Посчитайте внимательно деньги и напомните мне. Подумаем про источник финансирования, скорее всего, мы с „Башнефтью“ переговорим».

Вместе с тем в декабре в Ишимбае завершится ремонт Дворца спорта. «Здесь я сам мальчишкой занимался. Его обновление — это такой мой вклад, можно сказать, в спортивную индустрию», — сказал Глава.

Вице-премьер и министр спорта Руслан Хабибов сообщил, что на этот проект удалось привлечь из федерального бюджета 48 млн руб., а в целом стоимость работ составила 50 млн руб. Сейчас завершаются работы третьего этапа, а в декабре объект будет сдан в эксплуатацию.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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