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11:57 (UTC+5), 11 Ноября 2026

В Башкирии успешно реализован проект «Земля для стройки»

В Башкирии выполнен годовой план по выявлению земель для жилищного строительства в рамках федерального проекта «Земля для стройки», констатировали в министерстве земельных и имущественных отношений РБ.

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

В республике выявлено с начала года 4152 земельных участка и территории общей площадью 9254 гектара при установленном годовом плане в 9214 гектаров. Выполнение плана составило 100%.

«Для нас ключевая задача — обеспечить максимальную прозрачность и доступность сведений о земельных ресурсах. Благодаря интеграции данных в Национальную систему пространственных данных, мы предоставляем бизнесу удобный и современный цифровой инструмент. Застройщики могут оперативно находить участки с уже проверенными градостроительными регламентами и четкими условиями подключения к инженерным сетям, что значительно сокращает сроки подготовки к строительству», — отметила вице-премьер правительства — министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская.

В проекте «Земля для стройки» задействованы 58 муниципалитетов республики. Эксперты комплексно оценивают локации, инфраструктурную доступность и градостроительный потенциал.

«Проект „Земля для стройки“ — важнейший инструмент обеспечения граждан доступным жильем и привлечения инвестиций в строительную отрасль региона. Каждая новая выявленная площадка — это не только новые квадратные метры и рабочие места, но и создание комфортной среды, развитие муниципалитетов и повышение качества жизни жителей республики, в том числе за счет повышения капитализации территории региона», — прокомментировал руководитель управления Росреестра по РБ Петр Клец.

Проект «Земля для стройки» ориентирован на граждан и застройщиков. С помощью одноименного сервиса на портале НСПД пользователи могут в режиме реального времени найти оптимальный земельный участок как для индивидуального жилищного строительства, так и для строительства многоквартирных домов. Сервис позволяет изучить характеристики участков, действующие ограничения и условия подключения к инфраструктуре для возведения новых жилых комплексов и развития территорий Башкирии.

Как ранее сообщал Башинформ, на ранее выявленных и вовлеченных в оборот территориях уже ведется строительство новых жилых кварталов. При этом речь идет именно о комплексном развитии площадок. Здесь создается современная инженерная и социальная инфраструктура, необходимая для комфортной жизни.

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