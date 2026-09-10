Башкирия расширила возможности для жилищного строительства

В Башкирии продолжается реализация масштабного проекта «Земля для стройки». На очередном заседании рабочей группы выявили еще 26 новых земельных участков и территорий общей площадью 898 га, пригодных для вовлечения под жилищное строительство. Участки находятся в Стерлитамакском, Абзелиловском, Куюргазинском, Кугарчинском, Ишимбайском, Благоварском и Белорецком районах республики. Наличие больших и свободных участков в этих муниципалитетах открывает широкие возможности для комплексной жилой застройки, создания новых микрорайонов и развития социальной инфраструктуры.

«По состоянию на 1 сентября 2026 года по проекту „Земля для стройки“ выявлено 4015 земельных участков и территорий общей площадью 7506 га. Из них уже вовлечены под жилищное строительство 877 земельных участков общей площадью 204 га. В проекте задействованы 57 муниципалитетов, в которых можно подобрать подходящий участок под строительство в рамках проекта», — прокомментировал руководитель управления Росреестра по Башкирии Петр Клец.

Поиском и анализом перспективных территорий занимается межведомственная рабочая группа под председательством вице-премьера правительства РБ Рустема Газизова. В составе группы — специалисты Росреестра, минземимущества, минстроя, министерства сельского хозяйства, а также представители муниципалитетов. Эксперты оценивают локацию, инфраструктурную доступность и градостроительный потенциал площадок, а затем формируют рекомендации по их эффективному использованию.

На ранее выявленных и вовлеченных в оборот территориях уже ведется строительство новых жилых кварталов. При этом речь идет именно о комплексном развитии площадок. Здесь создается современная инженерная и социальная инфраструктура, необходимая для комфортной жизни.

«Проект „Земля для стройки“ — важнейший инструмент обеспечения граждан доступным жильем и привлечения инвестиций в строительную отрасль региона. Каждая новая выявленная площадка — это не только новые квадратные метры и рабочие места, но и создание комфортной среды, развитие муниципалитетов и повышение качества жизни жителей республики», — заявила вице-премьер правительства — министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская.

Для застройщиков и инвесторов проект предоставляет удобный инструмент поиска подходящих площадок. Сервис «Земля для стройки» на портале Национальной системы пространственных данных позволяет в режиме реального времени изучать доступные участки, знакомиться с градостроительными регламентами и условиями подключения к инфраструктуре, чтобы оперативно принимать решения о возведении новых жилых комплексов.