После жалоб жителей Белебея Радий Хабиров потребовал решить вопрос с водой

На Прямой линии Главы Башкортостана Радия Хабирова жители Белебея подняли проблему водоснабжения на улице Дружбы. По их словам, в 2024 году там провели центральное водоснабжение, но воды фактически нет. Люди за свой счёт сделали колодцы, однако и они не дали результата. Обращения в местные органы власти, по словам жителей, результата не принесли — звучали лишь обещания.

В ходе обсуждения прозвучал вопрос к представителю местной власти — главе администрации Белебеевского района Азату Сахабиеву. Тот подтвердил, что водопровод построен, но сейчас идут судебные разбирательства с подрядчиком.

Глава республики взял вопрос под личный контроль.

«На контроль возьмите как моё поручение», — потребовал Радий Хабиров, обращаясь к ответственным лицам.

Текстовую онлайн-трансляцию Прямой линии с Радием Хабировым 2026 смотрите здесь.