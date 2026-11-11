Хабиров сделал предложение бизнесу по улице Октябрьской революции в Уфе

Радий Хабиров во время Прямой линии представил жителям новый план развития одной из центральных улиц столицы республики — Октябрьской революции. По его словам, к 2028 году улица превратится в современную пешеходную зону с велосипедными дорожками и станет аналогом московского Арбата.

Что уже сделано

Выполнены самые сложные работы: вынесли сети, проложили дорогу.

В этом году тротуары расширены до четырёх с половиной метров, появится велодорожка.

Реконструкцию планируют продолжить до набережной реки Белой.

«Эти тротуары, которые видите, уважаемые наши жители Уфы, они будут шире просто... И мы получаем полупешеходную улицу, как её называют», – сказал Радий Хабиров.

Главная проблема

На улице расположено около 66 объектов культурного наследия, преимущественно деревянные дома, которые находятся в аварийном состоянии. Их восстановление требует значительных вложений и особого подхода.

Публичное предложение инвесторам

Радий Хабиров обратился к крупным бизнесменам и предпринимателям с предложением принять участие в восстановлении этих зданий:

«Я готов вам предложить быстро решить бюрократические вопросы, если вы возьмёте на себя войти туда в этот объект, отремонтировать его… Эта улица будет улицей такой, как Арбат. Там, пожалуйста, кто гостиницу сделает, кто музей сделает, кто коворкинг сделает, кто кафе — что хотите, то и делайте, и так далее. И сдавайте в аренду, зарабатывайте, как говорится».

Инвесторы смогут сами решать судьбу объекта: открыть гостиницу, музей, кафе или коворкинг, а затем сдавать помещения в аренду. Глава региона подчеркнул, что это будет «прикормленное место», которое принесёт прибыль.

Главное условие

Объект должен быть полностью восстановлен и введён в эксплуатацию не позднее 1 июня 2028 года. Это связано с подготовкой к ШОСу (саммиту Шанхайской организации сотрудничества).

Таким образом, власти Башкортостана делают ставку на государственно-частное партнёрство при реставрации исторического центра города, чтобы превратить улицу Октябрьской революции в новую визитную карточку Уфы.