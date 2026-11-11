Башкирия расширяет торговое сотрудничество

Стороны обсудили перспективы развития ярмарочной торговли и возможность внедрения в Башкортостане успешных столичных практик.
«В качестве примера рассматривалась работа ГБУ „Московские ярмарки“ — одной из наиболее эффективных моделей организации ярмарочной деятельности в России», — сообщили в пресс-службе минторга РБ. — Учитывая планы Башкортостана по выстраиванию аналогичной системы, участники встречи детально проработали вопросы формирования необходимой нормативной базы. Особое внимание уделено ключевым этапам организации ярмарок. В частности, порядку оформления земельных участков, механизму отбора участников, а также регламенту проведения торговых мероприятий».
Не менее важным направлением взаимодействия стало сотрудничество республиканских производителей с торговыми сетями Москвы. Для налаживания прямых контактов и расширения каналов сбыта продукции достигнута договорённость о проведении торгово‑закупочной конференции в начале следующего года.
«Развитие межрегионального сотрудничества позволяет не только обмениваться лучшими практиками, но и создавать новые возможности для бизнеса и потребителей. Совместная работа с Москвой поможет нам выстроить прозрачную и эффективную систему ярмарочной торговли, а также открыть для наших производителей дополнительные рынки сбыта», — прокомментировал министр торговли и услуг РБ Константин Климин.
Как ранее сообщил Башинформ, в отелях Башкирии готовятся к внедрению «русского завтрака».
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