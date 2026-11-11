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20:01 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Башкирия расширяет торговое сотрудничество

В Москве состоялась рабочая встреча министра торговли и услуг Башкортостана Константина Климина с руководством правительства Москвы.

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пресс-служба минторга РБ
Фото: пресс-служба | минторга РБ
Галина Бахшиева

Стороны обсудили перспективы развития ярмарочной торговли и возможность внедрения в Башкортостане успешных столичных практик.

«В качестве примера рассматривалась работа ГБУ „Московские ярмарки“ — одной из наиболее эффективных моделей организации ярмарочной деятельности в России», — сообщили в пресс-службе минторга РБ. — Учитывая планы Башкортостана по выстраиванию аналогичной системы, участники встречи детально проработали вопросы формирования необходимой нормативной базы. Особое внимание уделено ключевым этапам организации ярмарок. В частности, порядку оформления земельных участков, механизму отбора участников, а также регламенту проведения торговых мероприятий».

Не менее важным направлением взаимодействия стало сотрудничество республиканских производителей с торговыми сетями Москвы. Для налаживания прямых контактов и расширения каналов сбыта продукции достигнута договорённость о проведении торгово‑закупочной конференции в начале следующего года.

«Развитие межрегионального сотрудничества позволяет не только обмениваться лучшими практиками, но и создавать новые возможности для бизнеса и потребителей. Совместная работа с Москвой поможет нам выстроить прозрачную и эффективную систему ярмарочной торговли, а также открыть для наших производителей дополнительные рынки сбыта», — прокомментировал министр торговли и услуг РБ Константин Климин.

Как ранее сообщил Башинформ, в отелях Башкирии готовятся к внедрению «русского завтрака».

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