В городе Башкирии благоустроили аллею Славы

Преобразование общественно значимой территории стало возможным благодаря реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Место для обновления выбрали сами горожане — в 2025 году в ходе Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства за эту территорию свои голоса отдали более 17 тысяч ишимбайцев. Жители своими глазами видят, как общими усилиями меняется их родной город.



Сердцем обновлённой аллеи стал величественный мемориальный комплекс. Плиты из благородного мрамора и гранита, украшенные 3D-гравировкой, хранят память о беспримерном трудовом подвиге ишимбайцев в годы Великой Отечественной войны. На стелах увековечена роль тех, кто ковал победу в тылу: тружеников сельского хозяйства, просвещения, энергетики, промышленности и, конечно, главной отрасли Ишимбая — нефтяной. В дань уважения самоотверженности земляков в суровое для всей страны время, обновлённое пространство обрело своё новое название — «Аллея Славы».



«За семь лет реализации федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ в Башкортостане благоустроено 976 общественных территорий. По результатам реализации федерального проекта в 2025 году республика заняла первое место в Приволжском федеральном округе, второе место — в Российской Федерации», — добавили в пресс-службе министерства ЖКХ РБ.

Напомним, в 2026 году в Башкортостане по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» запланировано благоустроить 153 общественные территории. На сегодняшний день работы завершены на 100 объектах.

Ранее в Межгорье обустроили спортплощадку благодаря реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил Башинформ.