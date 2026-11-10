В Башкирии еще 30 семей переедут из аварийного жилья в новые квартиры

Площадь пятиэтажного дома, застройщиком которого выступил Фонд развития жилищного строительства РБ, превышает 2 тысячи квадратных метров. Новый дом предназначен для переселения граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«В республике близится к завершению реализация второго этапа адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, — отметил министр строительства и архитектуры РБ Павел Сафонов. — Всего до конца года по этому этапу планируется ввести в эксплуатацию еще пять домов и завершить переселение 298 из 428 жителей аварийных домов. 130 человек уже переселены — кто-то получил денежную компенсацию, кто-то въехал в готовые дома».

До конца года ключи от благоустроенных квартир в новом доме в Бирске получат 30 семей. Остальные квартиры планируется передать детям-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей.

Напомним, второй этап адресной программы, который реализуется в 2025–2026 годы, предусматривает расселение 19 многоквартирных домов в Бирском, Благовещенском, Гафурийском, Дюртюлинском, Илишевском, Кугарчинском, Чишминском, Учалинском, Татышлинском районах и в Сибае. Общая площадь расселения составляет 8,2 тысячи квадратных метров.

В 2026 году в республике стартовала реализация третьего этапа адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанной до 2027 года. Планируется полностью расселить 33 многоквартирных дома общей площадью 13,1 тысячи квадратных метров. Переселению подлежат 810 граждан в 11 муниципалитетах республики – Бакалинском, Белебеевском, Белорецком, Благовещенском, Бирском, Дюртюлинском, Ишимбайском, Краснокамском, Учалинском, Чишминском и Нефтекамске.

Как ранее сообщил Башинформ, в Башкирии выделили 2,9 млрд рублей на жилье для сирот. Жилье в 2026 году получат 756 детей-сирот.