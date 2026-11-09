В городе Башкирии построят детский многофункциональный центр

Детский многофункциональный центр «Малыш» получил в аренду земельный участок для реализации приоритетного инвестпроекта в Октябрьском. Инвестор уже приступил к активной фазе строительства. Земельный участок выделен в аренду в качестве меры государственной поддержки — без проведения торгов. Общая площадь участка — 1857 квадратных метров. Финансирование проекта составляет 67 млн рублей.

Как отметила вице-премьер правительства — министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская, предоставление участка в аренду без проведения торгов — это удобный для инвестора механизм поддержки. Он позволяет быстрее приступить к строительству и сократить административные издержки.

«Новый детский многофункциональный центр даст жителям Октябрьского возможность получать высококвалифицированные социально-педагогические услуги специалистов, в том числе и по присмотру за детьми рядом с домом, а также создаст дополнительные рабочие места», — добавила Наталья Полянская.

Инвестпроект предусматривает строительство детского многофункционального центра площадью 800 квадратных метров с индивидуальной территорией для прогулок. Центр будет оказывать услуги по дневному присмотру за детьми до шести лет, а также проводить индивидуальные занятия: логомассаж, нейромассаж, иглотерапию, нейропсихологию, нейрографику, дефектологию, логопедию, логодэнс, электрофорез, пластилинотерапию, рефлексотерапию, интеграционную комнату ЛФК и подготовку к школе. Реализация проекта предусматривает создание шести новых рабочих мест.

Проект включён в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии.

Напомним, предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов является одной из мер господдержки инвестиционной деятельности в регионе.

Как ранее сообщал Башинформ, в Янауле после масштабной реконструкции открылся многопрофильный молодежный центр.