В городе Башкирии построят детский многофункциональный центр

Детский многофункциональный центр «Малыш» получил в аренду земельный участок для реализации приоритетного инвестпроекта в Октябрьском. Инвестор уже приступил к активной фазе строительства. Земельный участок выделен в аренду в качестве меры государственной поддержки — без проведения торгов. Общая площадь участка — 1857 квадратных метров. Финансирование проекта составляет 67 млн рублей.
Как отметила вице-премьер правительства — министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская, предоставление участка в аренду без проведения торгов — это удобный для инвестора механизм поддержки. Он позволяет быстрее приступить к строительству и сократить административные издержки.
«Новый детский многофункциональный центр даст жителям Октябрьского возможность получать высококвалифицированные социально-педагогические услуги специалистов, в том числе и по присмотру за детьми рядом с домом, а также создаст дополнительные рабочие места», — добавила Наталья Полянская.
Инвестпроект предусматривает строительство детского многофункционального центра площадью 800 квадратных метров с индивидуальной территорией для прогулок. Центр будет оказывать услуги по дневному присмотру за детьми до шести лет, а также проводить индивидуальные занятия: логомассаж, нейромассаж, иглотерапию, нейропсихологию, нейрографику, дефектологию, логопедию, логодэнс, электрофорез, пластилинотерапию, рефлексотерапию, интеграционную комнату ЛФК и подготовку к школе. Реализация проекта предусматривает создание шести новых рабочих мест.
Проект включён в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии.
Напомним, предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов является одной из мер господдержки инвестиционной деятельности в регионе.
Как ранее сообщал Башинформ, в Янауле после масштабной реконструкции открылся многопрофильный молодежный центр.
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