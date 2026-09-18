В Янауле после масштабной реконструкции открыт многопрофильный молодежный центр

Жители Янаула получили современное пространство для отдыха, спорта и развития. После масштабной реконструкции в городе открылся многопрофильный молодежный центр «Мечта», где под одной крышей разместились спортивные и выставочные залы, площадка для киберспорта, модельная библиотека и даже филиал районной больницы. Новое пространство рассчитано на посещение 300 человек в день.
Реализовать проект помогла компания «Башнефть» (входит в состав «Роснефти») в рамках Соглашения о сотрудничестве между Компанией и правительством региона. Специалисты провели комплексный капитальный ремонт здания площадью 470 кв. м. Обновлен керамогранитный фасад и кровля, а также полностью заменены инженерные коммуникации - системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Объект оснащен современными системами безопасности и специализированным оборудованием.
– «Мечта» – главная точка притяжения северной части города, поэтому этот молодежный центр очень востребован среди наших жителей. Хочу поблагодарить руководство «Башнефти» за поддержку – это не первый социальный проект в нашем районе, который мы реализуем совместно. Это неслучайно: многие янаульцы заняты в нефтяной промышленности, молодежь после школы идет учиться именно в этом направлении, - отметил глава Янаульского района РБ Салават Гильмиев.
На прилегающей территории обустроена современная инфраструктура для активного отдыха, включая спортивную площадку с тренажерами и травмобезопасным резиновым покрытием, а также детский игровой комплекс с канатными системами. Кроме того, проведены работы по озеленению и благоустройству территории.
В обновленном комплексе разместились многофункциональный зал для спортивных тренировок и фитнеса, выставочная площадка, мастерская декоративно-прикладного искусства, конференц-зона для общественных и обучающих мероприятий, площадка для киберспорта и волонтерских инициатив, а также модельная библиотека. Кроме того, в здании функционирует филиал Янаульской районной больницы с процедурным и физиотерапевтическим кабинетами, где ведут прием пациентов и проводят вакцинацию жителей города.
Среднегодовая посещаемость центра достигает 85 тысяч человек. Объект стал единым пространством для досуга, спорта, творчества и получения медицинской помощи для жителей города и района.
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