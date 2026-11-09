В Башкирии выросло число ИТ-компаний

По данным единого реестра субъектов МСП, за год количество таких компаний выросло на 19%, за три года — в полтора раза. Прирост общего числа ИТ-компаний в 2026 году составил 8,36 процента. Поддержка ИТ-бизнеса одна из ключевых задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«Семь из 10 ИТ-компаний — а это более 3 тысяч МСП — специализируются на разработке программного обеспечения, консультационных услугах в данной области и других сопутствующих услугах. Более 1,5 тысячи республиканских малых и средних компаний работают по виду деятельности информационных технологий. По другим видам деятельности в сфере ИТ работают только три из тысячи компаний», — констатировал министр цифрового развития госуправления РБ Геннадий Разумикин.

Аккредитованным Минцифры России ИТ-компаниям доступен широкий перечень мер поддержки. К финансовым инструментам относятся налоговые льготы, включая региональные, льготное ипотечное кредитование сотрудников и т. д. Среди нефинансовых мер — отсрочка от призыва на военную службу.

Начиная с 2022 года по программе льготного ипотечного кредитования сотрудников выдано более 2 тысяч кредитов. На это республикой привлечено более 14 млрд рублей.

Напомним, в рамках региональной налоговой льготы, установленной республиканским законом № 576-з, предусмотрено снижение налоговых ставок для ИТ-компаний:

— один процент, если объектом налогообложения являются доходы;

— пять процентов, если объектом являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Ставки действуют для малых и средних предприятий, ведущих деятельность по направлениям 62 и 63 ОКВЭД и аккредитованных минцифры РФ. Доля доходов от ИТ-деятельности таких компаний не ниже 70% от всех доходов организации за год. Число компаний, пользующихся мерой, неуклонно растет — с 2022 по 2025 год прирост составил 50%.

Справочно:

В 2026 году Башкирия продемонстрировала наибольший прирост общего числа ИТ-компаний среди соседних регионов — он составил 8,36%. Для сравнения: в Татарстане число выросло на 8,12%, Свердловской области — на 8,11%, Челябинской области — на 7,53%.

О том, как Башкирия выстраивает экономику смыслов, читайте в этой статье Башинформа.