В Башкирии лесоводы завершили сезон

В Башкирии завершили дополнение лесных культур, в этом году это заняло 6,6 тыс. га. Так в лесном хозяйстве называется компенсационная посадка саженцев на месте неприжившихся. Это нужно, чтобы новый лес вырос на всей отведённой под него площади, без «прореживаний».
При этом план дополнения был 6 тыс. га, отметили в минлесхозе РБ. Работы проведены в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
Ранее сообщали, что в этом году в Башкирии высадили 14 млн сеянцев.
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