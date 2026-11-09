В Башкирии лесоводы завершили сезон

В Башкирии завершили дополнение лесных культур, в этом году это заняло 6,6 тыс. га. Так в лесном хозяйстве называется компенсационная посадка саженцев на месте неприжившихся. Это нужно, чтобы новый лес вырос на всей отведённой под него площади, без «прореживаний».

При этом план дополнения был 6 тыс. га, отметили в минлесхозе РБ. Работы проведены в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее сообщали, что в этом году в Башкирии высадили 14 млн сеянцев.