Космическая погода 9 ноября остаётся заметно возмущённой, отмечают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Ранее, 7 ноября, на Солнце было зафиксировано 29 вспышек — это рекорд, повторённый от 5 мая 2022 и 10 декабря 2024 года.



Уникальная особенность текущего момента — все вспышки были зарегистрированы в единственной группе пятен в центре солнечного диска (в мае 2022-го вспышки произвели две области, в декабре 2024 — пять).

К счастью, все вспышки были «обычными», несильными, а их множество подразумевает, что на накопление действительно мощного взрыва энергии не остаётся, объяснили учёные.

Ранее рассказывали о формировании корональной дыры в виде балерины.