Глава Башкирии ждет «энергии» от минторга по развитию «Молочной кухни»

«Жду энергии в вопросе молочной кухни. Либо вы скажите, что мы достигли уровня развития молочной кухни и нас все устраивает. Я приму это. Или скажите: „Мы хотим сделать вот это“. Тогда дайте предложение», — сказал Радий Хабиров, обращаясь к министру торговли и услуг РБ Константину Климину.

Между тем, как сообщил на оперативном совещании правительства региона Константин Климин, с начала 2026 года «Молочной кухней» специализированными продуктами питания бесплатно обеспечены более 15,5 тысячи льготников, включая семьи участников специальной военной операции.

«Расширен и ассортимент выпускаемой „взрослой“ продукции», — добавил министр.

Как сообщал ранее Башинформ, в республике продолжает успешно работать программа по обеспечению льготников специализированными продуктами питания. С начала программы, с 2019 года, бесплатную поддержку уже получили более 120 тысяч человек. Среди них – дети до трех лет, беременные женщины и кормящие мамы, относящиеся к льготным категориям, семьи участников СВО, а также дети до трёх лет, находящиеся под опекой. В продуктовый набор входят только натуральные и полезные продукты: творог, питьевое молоко и йогурты.