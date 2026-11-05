120 тысяч льготников Башкирии бесплатно получили молочную продукцию

С начала программы, с 2019 года, бесплатную поддержку уже получили более 120 тысяч человек. Среди них – дети до трех лет, беременные женщины и кормящие мамы, относящиеся к льготным категориям, семьи участников СВО, а также дети до трёх лет, находящиеся под опекой.

В продуктовый набор входят только натуральные и полезные продукты: творог, питьевое молоко и йогурты. Вся молочная продукция производится с соблюдением строгих стандартов — без лишних добавок. Особое внимание уделяется качеству и безопасности. Каждый этап — от сырья до готовой упаковки — проходит тщательный контроль.

Как отметили в минторге региона, для обеспечения доступности молочной продукции в Башкирии выстроена оперативная логистическая система. Она включает 55 пунктов выдачи, где получатели могут самостоятельно забрать продукты, а также сеть специализированных автолавок, регулярно курсирующих по отдалённым и труднодоступным районам. Такой подход позволяет обеспечить своевременную доставку свежей продукции даже в самые удалённые уголки республики.

«Наша задача — сделать поддержку по‑настоящему удобной и доступной для каждой семьи, которая в ней нуждается. Нам удалось выстроить систему, где важны и качество продукции, и удобство её получения. Особенно ценно, что в центре внимания — дети: правильное, полезное питание в первые годы жизни — это фундамент здоровья на многие годы вперёд. Мы следим за тем, чтобы в каждом наборе была настоящая польза, а продукты оставались свежими и безопасными от производства до получателя», — отметил министр торговли и услуг РБ Константин Климин и добавил, что программа остаётся одним из важных элементов социальной поддержки в Башкортостане и наглядно демонстрирует, как системная работа и продуманная логистика помогают решать значимые задачи.

Ранее статистики назвали самый дешевый город Башкирии по ценам на молоко.