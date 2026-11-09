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13:34 (UTC+5), 09 Ноября 2026

Башкирия значительно увеличила экспорт масличного льна

За 10 месяцев 2026 года предприятия АПК Башкирии экспортировали более 43,5 тысячи тонн масличного льна. Такие данные приводит министерство сельского хозяйства региона.

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Как отметили в минсельхозе региона, показатель почти в 1,9 раза превышает объем реализации по сравнению с январем – октябрем прошлого года. Увеличение поставок агропродукции за рубеж является целью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Главные покупатели башкирского льна — Китай и Казахстан. Эти страны обеспечивают более 90 процентов всего экспорта. Аналогичная тенденция наблюдается и в целом по России», — добавили в министерстве сельского хозяйства РБ.

Как ранее сообщал Башинформ, башкирский лён востребован на Балканах.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.  

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