Башкирский лён востребован на Балканах

Сотрудники надзорного ведомства проверили 22 тонны продовольственного льна, подготовленного для экспорта в Сербию сельхозпредприятием из Абзелиловского района Башкирии.

Отобранные пробы масличной культуры в полном объеме прошли исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.

«По результатам экспертиз опасных карантинных организмов в образцах масличного льна не выявлено, — отметили в Россельхознадзоре. — Продукция отправлена в Европу».

Как сообщал Башинформ, ранее Башкирия впервые экспортировала продовольственный лён в Турцию.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.