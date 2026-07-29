Башкирия впервые экспортировала продовольственный лён в Турцию

Башкирия расширяет географию экспортных поставок продовольственного льна, сообщили в министерстве сельского хозяйства РБ.
Продовольственный лен, выращенный в Башкирии, впервые поставили в Турцию. 22 тонны семян льна на экспорт подготовило сельхозпредприятия Абзелиловского района.
«Увеличение поставок продукции агропромышленного комплекса за рубеж являются целью национального проекта „Международная кооперация и экспорт“», — отметили в аграрном ведомстве Башкирии.
Пробы партии льна в соответствии с требованиями фитосанитарной безопасности страны-импортера прошли исследования в подведомственной Россельхознадзору испытательной лаборатории. По результатам энтомологических, гербологических и микологических экспертиз опасных карантинных организмов в исследованных образцах не выявлено. Башкирский продовольственный лён полностью соответствует требованиям фитосанитарной безопасности Турции.
«В Башкирии в этом году масличными культурами засеяно более 700 тысяч га, из которых свыше 80 тысяч га приходится на лен. Самые большие площади посевов льна находятся в районах Зауралья — Абзелиловском, Баймакском и Хайбуллинском», — добавили в министерстве сельского хозяйства РБ.
Ранее Башинформ сообщил о том, что башкирский продовольственный лён пользуется спросом в Китае.
В ноябре прошлого года Башкирия впервые отгрузила в Афганистан продовольственный лён, выращенный аграриями Мелеузовского, Стерлитамакского и Хайбуллинского районов.
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