В Башкирии отремонтировали дорогу Уфа – Иглино – Красная Горка – Павловка

Рабочие обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли дорожную разметку.

Как пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, эта дорога обеспечивает транспортную доступность социальных объектов села Красная Горка, а также ведёт к туристическим достопримечательностям. Среди них - родник «Красный ключ», Красные скалы, гора Лысая и Павловское водохранилище.

Дорога Уфа – Иглино – Красная Горка – Павловка входит в опорную сеть России и связывает Иглинский, Нуримановский и Уфимский районы. Напомним, всего в 2026 году в Башкирии планируется отремонтировать около 170 километров дорог опорной сети.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в Гафурийском районе отремонтировали 5,6 километра дороги Архангельское — Красноусольский благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».