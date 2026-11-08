В Башкирии отремонтировали дорогу Уфа – Иглино – Красная Горка – Павловка

Рабочие обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли дорожную разметку.
Как пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, эта дорога обеспечивает транспортную доступность социальных объектов села Красная Горка, а также ведёт к туристическим достопримечательностям. Среди них - родник «Красный ключ», Красные скалы, гора Лысая и Павловское водохранилище.
Дорога Уфа – Иглино – Красная Горка – Павловка входит в опорную сеть России и связывает Иглинский, Нуримановский и Уфимский районы. Напомним, всего в 2026 году в Башкирии планируется отремонтировать около 170 километров дорог опорной сети.
Ранее Башинформ сообщил о том, что в Гафурийском районе отремонтировали 5,6 километра дороги Архангельское — Красноусольский благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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