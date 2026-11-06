Пятница, 6 Ноября 2026
Уфа
+1 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
10:51 (UTC+5), 06 Ноября 2026

В Башкирии отремонтировали дорогу Архангельское — Красноусольский

В Гафурийском районе отремонтировали 5,6 километра дороги Архангельское — Красноусольский благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Добавить в предпочтительные источники Google
Мария Селиванова пресс-служба минтранса Башкирии
Фото: Мария Селиванова | пресс-служба минтранса Башкирии
Галина Бахшиева
Прослушать статью:

Речь идет о дорожном участке между деревнями Якты-Куль и Бакрак. Рабочие укрепили основание дороги по технологии ресайклинга, обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.

«Дорога Архангельское — Красноусольский соединяет небольшие села и деревни. По ней местные жители могут добраться до Архангельского и Красноусольского. Кроме того, маршрут ведет к местам туристического отдыха на берегах реки Зилим и к санаторию „Красноусольск“. После ремонта проезд стал безопаснее и комфортнее», — отметила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Напомним, по поручению руководителя региона Радия Хабирова дорожники уделяют большое внимание приведению в нормативное состояние туристических направлений. В 2026 году планируется отремонтировать свыше 125 километров таких дорог. Это на 50 километров больше, чем в прошлом году. Так, в этом году планируется отремонтировать почти 24 километра дороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, более 16 километров трассы Уфа — Инзер — Белорецк, 23 километра дороги Магнитогорск — Ира, около 14 километров дороги Кропачево — Месягутово — Ачит и т. д. 

Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году планируется отремонтировать около 200 километров дорог и более 1800 погонных метров мостов.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в Бураевском районе Башкирии открыли движение по мосту через реку Быстрый Танып.

Мария Селиванова пресс-служба минтранса Башкирии
Мария Селиванова пресс-служба минтранса Башкирии
Мария Селиванова пресс-служба минтранса Башкирии
Фото: Мария Селиванова | пресс-служба минтранса Башкирии
1 из 3
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru