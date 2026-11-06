Речь идет о дорожном участке между деревнями Якты-Куль и Бакрак. Рабочие укрепили основание дороги по технологии ресайклинга, обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.

«Дорога Архангельское — Красноусольский соединяет небольшие села и деревни. По ней местные жители могут добраться до Архангельского и Красноусольского. Кроме того, маршрут ведет к местам туристического отдыха на берегах реки Зилим и к санаторию „Красноусольск“. После ремонта проезд стал безопаснее и комфортнее», — отметила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Напомним, по поручению руководителя региона Радия Хабирова дорожники уделяют большое внимание приведению в нормативное состояние туристических направлений. В 2026 году планируется отремонтировать свыше 125 километров таких дорог. Это на 50 километров больше, чем в прошлом году. Так, в этом году планируется отремонтировать почти 24 километра дороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, более 16 километров трассы Уфа — Инзер — Белорецк, 23 километра дороги Магнитогорск — Ира, около 14 километров дороги Кропачево — Месягутово — Ачит и т. д.

Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году планируется отремонтировать около 200 километров дорог и более 1800 погонных метров мостов.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в Бураевском районе Башкирии открыли движение по мосту через реку Быстрый Танып.