Выставленные на торги лесные участки находятся на территории Абзелиловского, Белебеевского, Бурзянского, Стерлитамакского и Туймазинского лесничеств.



«Аукцион состоится 26 ноября 2026 года. Заявки на участие в торгах принимаются до 20 ноября», — уточнили в пресс-службе министерства лесного хозяйства Башкирии.



Вся информация о проведении аукционов для субъектов малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте www. torgi.gov.ru/new/public и utp.sberbank-ast.ru.

Ранее минлесхоз Башкирии выставил на аукционы для предпринимателей 14 лотов с общим объемом заготовки древесины 31,2 тысячи кубических метров на территории Баймакского, Кананикольского и Макаровского лесничеств.