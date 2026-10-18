Минлесхоз Башкирии выставил на аукционы 14 лотов для предпринимателей

Выставленные на торги лесные участки находятся на территории Баймакского, Кананикольского и Макаровского лесничеств.

«Аукцион состоится 5 ноября 2026 года. Заявки на участие в аукционах принимаются до 30 октября», — уточнили в пресс-службе министерства лесного хозяйства Башкирии.

Вся информация о проведении аукционов для субъектов малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте www. torgi.gov.ru/new/public и utp.sberbank-ast.ru.

Ранее минлесхоз Башкирии выставил на аукционы три лота для предпринимателей. Выставленные на торги лесные участки находятся на территории Караидельского и Учалинского лесничеств.