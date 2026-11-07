В Башкирии увеличилось производство товарной рыбы

Как подчеркнул вице-премьер правительства региона Ильшат Фазрахманов, рыбоводство в Башкирии — направление перспективное и востребованное.

«Спрос на товарную рыбу есть, есть и желающие развивать это дело. Наша задача — дать новый импульс для развития рыбоводства и обеспечить хозяйства необходимой поддержкой», — заявил Ильшат Фазрахманов.

Как сообщили на совещании, в прошлом году рыбоводством в Башкирии занимались 50 хозяйств различных форм собственности. Общий объём производства товарной рыбы составил 1330 тонн, это на 28% превышает уровень 2024 года. За 10 месяцев этого года в регионе произведено почти 800 тонн товарной рыбы. К концу года планируется довести этот показатель до уровня 2025 года - 1300 тонн.

По-прежнему лидером отрасли остаётся «Кармановский рыбхоз» Краснокамского района Башкирии. В прошлом году предприятие произвело 940 тонн товарной рыбы — 71% от республиканского объёма. Рыбхоз располагает маточным поголовьем более десятка ценных пород рыб, это позволяет практически полностью обеспечивать потребности рыбоводных хозяйств республики посадочным материалом на разных стадиях развития.

В 2026 году поддержка рыбоводства в регионе осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РБ». Это субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования и машин для рыбоводства, грантовая поддержка для фермеров, льготное кредитование.

Напомним, одной из целей национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» является рост производства продуктов питания в России.

Как ранее сообщал Башинформ, целевой ориентир потребления рыбы к 2030 году, рекомендованный минздравом России, составляет 28 кг на человека в год.