В Башкирии наращивают производство и потребление рыбы

Целевой ориентир потребления рыбы к 2030 году, рекомендованный минздравом России, составляет 28 кг на человека в год.
«В республике мы видим положительную динамику: индекс производства товарной рыбы в прошлом году достиг 128%, а переработка выросла до 113%», — заявил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.
В Башкирии уже сейчас фиксируется высокий уровень потребления: по данным Росстата за 2024 год, он достиг 26,2 кг на душу населения. При этом доля отечественной рыбной продукции в торговых сетях приближается к 100%, что говорит о её доступности и востребованности.
Рыбоводством в республике занимаются сейчас 50 частных хозяйств, сообщил вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. Общая зеркальная площадь водоемов превышает 3 тысячи га. По итогам 2025 года объём производства товарной рыбы достиг 1 330 тонн.
Основной производитель — «Кармановский рыбхоз», на долю которого приходится свыше 70% всего республиканского объема. Предприятие располагает маточным поголовьем более десятка ценных пород, это практически полностью закрывает потребность рыбоводческих хозяйств.
Переработкой рыбы занимаются сегодня около 20 предприятий. Ключевой игрок — «Миякинская рыбная компания», занимающаяся полным циклом производства. В целом за год произведено 2,8 тысячи тонн переработанной и консервированной рыбы.
Для увеличения потребления рыбы в регионе реализуется комплекс мер по трём ключевым направлениям. В частности, ведётся активное продвижение продукции в розничной торговле. Доля отечественной рыбы в торговых сетях составляет порядка 99%. Для поддержки производителей проводятся торгово‑закупочные конференции, предприятия участвуют в гастрономических фестивалях, а в магазинах регулярно организуют акции и «рыбные дни».
Особое внимание уделяется включению рыбы в социальное питание, прежде всего для детей и подростков. Совместно с минторгом, минпросвещения и Роспотребнадзором разработано основное меню для школ и детских садов, соответствующее нормам СанПиН. В 62 муниципальных образованиях и 52 государственных организациях проведён мониторинг. Кроме того, ежемесячно в республике проходят Дни открытых дверей, а также тематические «рыбные дни» с мастер‑классами и просветительскими беседами о пользе рыбы.
Не менее важно развитие агротуризма и внутреннего туризма в сфере рыбоводства. Минсельхоз Башкирии предоставляет грантовую поддержку: на проекты по агротуризму в области рыбоводства выделены два гранта на общую сумму 17,4 млн рублей. За шесть лет гранты на развитие рыбоводства получили 14 начинающих фермеров — общая сумма поддержки превысила 43 млн рублей.
По словам Ильшата Фазрахманова, эффективность мер подтверждает пример КФХ Зубаирова Ф.Н. в Ишимбайском районе. Благодаря гранту в размере 3 млн рублей по программе «Агростартап» фермер восстановил шесть прудов и создал предприятие полного цикла с инкубационным цехом. Сейчас хозяйство ежегодно производит 25–30 тонн товарной рыбы и до 20 млн личинок карпа.
По итогам заседания Андрей Назаров поручил профильным министерствам продолжить системную работу по реализации «дорожной карты». Им предстоит держать на контроле исполнение запланированных мероприятий и обеспечить достижение целевых показателей потребления рыбной продукции к 2030 году.
Как ранее сообщал Башинформ, предприниматель из Башкирии развивает экопарк и форелевое хозяйство.
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