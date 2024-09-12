Предприниматель из Башкирии развивает экопарк и форелевое хозяйство

В Башкирии с ее уникальной природой активно развивается экотуризм. В республике созданы оптимальные условия для бизнеса в этой сфере. Успешный пример – экопарк «Аскын», расположенный вблизи деревни Аскино Архангельского района. Здесь туристов привлекают благоустроенный пруд, национальные юрты, баня с банным чаном и форелевое хозяйство. Об этом рассказывается в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом в соцсетях.

С проектом этого экопарка предприниматель Руслан Хабибуллин обратился на «Предпринимательский час» в администрацию района. Его инициативу поддержали, помогли с землей. Напомним, «Предпринимательский час» – удобный и востребованный инструмент поддержки бизнеса, который реализуется в Башкирии в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Местность, выбранная для экопарка, оказалась идеальной для разведения рыбы. Руслан начал с создания прудов-копаней и развития инфраструктуры для разведения янтарной и радужной форели. У форелевого хозяйства – огромный потенциал для дальнейшего развития экотуризма в регионе. Оно привлекает не только любителей рыбалки, это замечательная возможность для всех желающих узнать больше о природе, экосистемах водоемов и технологиях рыборазведения. В планах предпринимателя - открытие мини-отеля.