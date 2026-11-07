В Башкирии растет число пассажиров электричек

Число пассажиров, отправляющихся со станции Уфа растёт, констатировала министр. За 10 месяцев этот показатель составил 643 тысячи человек, увеличившись на 11,4% по сравнению с прошлым годом.
Сегодня в Уфимской агломерации курсируют пригородные поезда по направлениям Дёма — Шакша и Дёма — Иглино. Пассажиров обслуживают современные составы, включая электропоезда «Финист».
Наибольший пассажиропоток за 10 месяцев пришёлся на направления Уфа — Приютово — Абдулино и Уфа — Аша, которыми воспользовались 2,3 млн человек. На маршрутах Уфа — Кумертау — Оренбург перевезено 748 тысяч пассажиров, Уфа — Белорецк, курсирующем по выходным, — 117 тысяч.
Между тем, всё больше пассажиров выбирают цифровые сервисы для покупки билетов. За 10 месяцев 2026 года через приложение «РЖД Пассажирам» и чат-бот «Электрички РЖД» в MAX оформили около 901 тысячи проездных документов. Это на 9% больше, чем в 2025 году.
«Развитие пригородного железнодорожного сообщения и удобных сервисов делает поездки для жителей агломерации доступнее и комфортнее, эта работа продолжается», — добавила Любовь Минакова.
Ранее Башинформ сообщил о том, что Уфу и Пермь впервые связал прямой железнодорожный маршрут.
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