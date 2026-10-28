Уфу и Пермь впервые свяжет прямой железнодорожный маршрут

Поезд будет отправляться из Уфы в Пермь в 9.49, а прибывать из Перми в Уфу в 12.51. Время в пути составит около 20 часов. Маршрут также пройдёт через Златоуст, Миасс, Челябинск, Каменск-Уральский и Екатеринбург. Поезд будет курсировать один раз в неделю по отдельным датам. Первый рейс из Самары отправится 30 октября, из Перми — 1 ноября.
В составе предусмотрены плацкартные и купейные вагоны, вагоны СВ, а также места для маломобильных пассажиров и их сопровождающих.
«Теперь жители Башкирии смогут добираться до Перми прямым поездом, без пересадок, и с комфортом планировать поездки между регионами», — добавили в минтрансе РБ.
Ранее Башинформ сообщил о том, что в Башкирии запустили новую электричку Шакша — Чишмы.
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