В Башкирии запустили новую электричку Шакша — Чишмы

В Башкирии с 25 октября запущен новый пригородный поезд:

№ 6433 Шакша (отпр. 9.47) — Чишмы (приб. 11.33).

В обратную сторону маршрут продлевается дальше Шакши до Улу-Теляка:

№ 6414 Чишмы (отпр. 12.43) — Улу-Теляк (приб. 15.34).

Этот маршрут будет работать по субботам и воскресеньям.

В первый день курсирования электричка перевезла 500 пассажиров — это доказывает востребованность нового маршрута. Обслуживается он новым электропоездом «Финист», сообщили в БППК.

Ранее сообщали: «Финисты» заменили «Ласточек» на самарском направлении.