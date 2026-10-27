В Башкирии запустили новую электричку Шакша — Чишмы

В Башкирии с 25 октября запущен новый пригородный поезд:
№ 6433 Шакша (отпр. 9.47) — Чишмы (приб. 11.33).
В обратную сторону маршрут продлевается дальше Шакши до Улу-Теляка:
№ 6414 Чишмы (отпр. 12.43) — Улу-Теляк (приб. 15.34).
Этот маршрут будет работать по субботам и воскресеньям.
В первый день курсирования электричка перевезла 500 пассажиров — это доказывает востребованность нового маршрута. Обслуживается он новым электропоездом «Финист», сообщили в БППК.
Ранее сообщали: «Финисты» заменили «Ласточек» на самарском направлении.
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