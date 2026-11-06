В России агротуризму отрегулируют нормативную базу

Минсельхоз России выставил на общественные обсуждения проект «Об утверждении перечня видов объектов инфраструктуры, предназначенных для оказания услуг в сфере сельского туризма, и требований к ним». Данный перечень создаётся в рамках закона о регулировании сельского туризма, устанавливающего правила использования земель сельхозназначения под туристические объекты.
В частности, для нужд агротуризма разрешается строить капитальные и некапитальные объекты. Их общая площадь не должна превышать 2,5 тыс. кв. м. Максимальный размер участка, который можно выделить под туринфраструктуру на сельхозземлях — 5 га. Упрощён порядок перевода назначения земель, если сельхозучастки не являются ценными угодьями.
Перечень видов объектов содержит подробное перечисление и требования к ним, например, количество этажей, состав помещений, наличие инженерных коммуникаций, соответствие санитарным нормам и т. д. Этот документ в случае одобрения правительством заработает в 2027 году.
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