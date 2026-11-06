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22:06 (UTC+5), 06 Ноября 2026

В Башкирии внесли изменения в надзор за продажей напитков

Правительство Башкирии внесло изменения в положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических). Соответствующее постановление подписал 6 ноября премьер-министр правительства республики Александр Шельдяев.

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архив ИА «Башинформ»
Фото: архив | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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Перечень объектов госконтроля формируется путем их внесения в Единый реестр (ЕРВК) с присвоенной категорией риска и последующим размещением соответствующего реестра на официальном сайте минторга РБ. Объект контроля считается отнесенным к одной из категорий риска после внесения сведений в ЕРВК.

Еще одно изменение — о проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется не позднее чем за 24 часа до его начала. Осмотр в рамках обязательного профвизита может осуществляться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством видео-конференц-связи, а также с использованием мобильного приложения «Инспектор».

Решения о проведении профилактического визита, об объявлении предостережения, о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, акты (в том числе акты о невозможности проведения) контрольного (надзорного) мероприятия, профилактического мероприятия, предписания об устранении выявленных нарушений оформляются посредством внесения сведений о них в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий и их подписания. Для оформления указанных решений, актов и предписаний отдельное формирование документа не требуется.

С текстом документа можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Ранее мы сообщали, что в 2026 году Башкирия вдвое увеличила экспорт кумыса в страны СНГ, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

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