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12:59 (UTC+5), 06 Ноября 2026

В Башкирии скоро начнутся мясные ярмарки

Устанавливается зимняя погода.

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Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Элина Ахметова
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С установлением низких температур в регионе начнутся мясные ярмарки. Для допуска к продаже «на улице» мясной продукции нужна температура +4 градуса (плюс-минус 2 градуса), напомнили в госкомитете РБ по ветеринарии правила организации.

Торговля разрешена в специальных крытых павильонах в виде шатров, защищенных от солнца, ветра и дождя. Нельзя выкладывать продукцию и продавать ее с ящиков на земле. Для этого можно использовать только столы и горки со съемными перегородками. У продавцов на торговых местах должны быть условия для личной̆ гигиены, санитарная одежда, паспорта, медицинские книжки, а также документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

Запрещена реализация следующей продукции:
 — консервированные продукты домашнего приготовления;
— кулинарные изделия из мяса, рыбы;
— кондитерские изделия, приготовленные в домашних условиях;
— мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного производства;
— неупакованное продовольственное сырье и пищевые продукты без упаковочных материалов;
— продовольственное сырье и пищевые продукты, требующие особых условий хранения, без соответствующего торгового оборудования;
— продукты без документов, подтверждающих их происхождение и безопасность;
— свежие грибы, собранные с земли.

Ранее сообщали о ветпроверках торговых площадок.

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