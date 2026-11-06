В Башкирии скоро начнутся мясные ярмарки

С установлением низких температур в регионе начнутся мясные ярмарки. Для допуска к продаже «на улице» мясной продукции нужна температура +4 градуса (плюс-минус 2 градуса), напомнили в госкомитете РБ по ветеринарии правила организации.

Торговля разрешена в специальных крытых павильонах в виде шатров, защищенных от солнца, ветра и дождя. Нельзя выкладывать продукцию и продавать ее с ящиков на земле. Для этого можно использовать только столы и горки со съемными перегородками. У продавцов на торговых местах должны быть условия для личной̆ гигиены, санитарная одежда, паспорта, медицинские книжки, а также документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

Запрещена реализация следующей продукции:

— консервированные продукты домашнего приготовления;

— кулинарные изделия из мяса, рыбы;

— кондитерские изделия, приготовленные в домашних условиях;

— мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного производства;

— неупакованное продовольственное сырье и пищевые продукты без упаковочных материалов;

— продовольственное сырье и пищевые продукты, требующие особых условий хранения, без соответствующего торгового оборудования;

— продукты без документов, подтверждающих их происхождение и безопасность;

— свежие грибы, собранные с земли.

Ранее сообщали о ветпроверках торговых площадок.