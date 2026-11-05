В Башкирии оплатили 84 тысячи выходных для родителей детей-инвалидов

С начала года отделение Социального фонда по Башкирии направило более 497 млн рублей на оплату четырёх дополнительных выходных дней в месяц, которые положены родителям, опекунам и попечителям детей с инвалидностью. Возможностью воспользовались работники 1114 организаций республики — чтобы сводить ребёнка к врачу, на обследование и другие нужные мероприятия.

В месяц семья может взять 4 таких дня, за год — 48, независимо от числа детей с инвалидностью. Неиспользованные дни можно накопить и взять сразу до 24 непрерывных выходных. Важно: на следующий год они не переносятся и деньгами не компенсируются — использовать их нужно до конца календарного года.

Как пояснил управляющий отделением СФР по Башкортостану Фаниль Вахитов, правом может воспользоваться и работающий родитель, даже если второй не трудоустроен. Если работают оба — дни можно распределить: например, по два дня каждому.

Чтобы получить выходные, нужно подать заявление работодателю и приложить справку с места работы второго родителя о том, сколько дней он использовал или что не использовал их вовсе.

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