Пенсионные накопления россиян планируют автоматически перевести в ПДС

Минфин России готовится в начале ноября представить на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий автоматический перевод пенсионных накоплений граждан в Программу долгосрочных сбережений с апреля следующего года. Об этом узнал РБК.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что перевод накоплений в ПДС даст гражданам больше возможностей формировать дополнительный капитал — программа гарантирует софинансирование от государства в размере до 36 тыс. руб. в год, налоговый вычет, инвестиционный доход от управления средствами, а также возможность выбора варианта выплат.

Под новые правила попадут как средства «молчунов» в ВЭБе, так и накопления в негосударственных пенсионных фондах. Для будущих пенсионеров перевод их средств ничего не изменит, правила остаются теми же.

Что получит государство? Как сообщалось ранее при обсуждении проекта, фактически будет создан объединённый пенсионный фонд. Госкомпании получат средства для крупных инвестпроектов, которые окупаются десятилетиями. Это развитие экономики сейчас — с одной стороны, и доходы для будущих пенсионеров — с другой.