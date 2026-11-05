Башкирия увеличила экспорт рапсового масла

Валовой сбор маслосемян в этом сельскохозяйственном сезоне превысил в регионе 180 тысяч тонн. За 9 месяцев 2026 года произведено 17 тысяч тонн рапсового масла, 9 тысяч тонн из которых отгружено на экспорт в Китай.
«Связано это, в первую очередь, с высокими закупочными ценами на маслосемена и рапсовое масло, — пояснили в минсельхозе Башкирии. — Кроме того, масложировая продукция, в том числе рапсовое масло, является основным экспортным продуктом. Увеличению поставок за рубеж способствует реализация нацпроекта „Международная кооперация и экспорт“».
В целом по России на данный момент урожай масличных достиг 35,4 млн тонн, что существенно выше прошлогоднего показателя. Россия полностью обеспечивает внутренние потребности в основных масличных культурах, а собственная сырьевая база способствует стабильной работе предприятий масложировой промышленности, развитию глубокой переработки сельхозпродукции и расширению экспортных возможностей отечественного АПК, добавили в минсельхозе РФ.
Ранее Башинформ сообщил о том, что Башкирия кратно увеличила экспорт продукции АПК.
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