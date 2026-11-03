Производство сахара в Башкирии превысило 86 тысяч тонн

По последним данным министерства сельского хозяйства региона, два свеклоперерабатывающих предприятия республики получили более 86,4 тысячи тонн белого сахара. Так, на Чишминском сахарном заводе произведено 45,8 тысячи тонн, в компании «Раевсахар» — 40,6 тысячи тонн продукта.

В целом свеклоперерабатывающие предприятия заготовили 685 тысяч тонн корнеплодов, из которых переработали 613 тысяч тонн.

«В 2026-м посевные площади с сахарной свеклой в республике составили 38 тысяч гектаров. Копка урожая практически завершена. Валовой сбор корнеплодов превысил 1,6 миллиона тонн при средней урожайности 400 центнеров с гектара», — добавили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Башкирии.

Как сообщал ранее «Башинформ», в прошлом «сахарном» сезоне оба завода Башкирии – в Раевском и Чишмах – переработали более 1,75 млн тонн свеклы урожая 2025 года. Предприятия произвели в общей сложности 238,3 тысячи тонн сахара. Это в несколько раз перекрывает потребности населения республики.